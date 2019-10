C’est une suspension de pas moins de quatre ans qui va prendre fin pour Michel Platini. Ce dernier et Sepp Blatter avaient été suspendus initialement à huit années « de toute activité liée au football » avant de passer en appel à quatre et six ans pour un paiement de 1,8 million d’euros reçus de l’ex-président de la FIFA, sans contrat écrit.

Cette sanction prendra fin ce soir à minuit. Cependant, l’ancien milieu de terrain offensif, qui a déjà présidé à la FIFA ne sait pas encore de quoi son avenir footballistique sera fait bien qu’il est déjà annoncé du côté de la Fédération Française de Football dont les élections auront lieu l’an prochain afin de prendre la place de Noël Le Graët.

