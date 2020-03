27 buts et 7 passes décisives en 26 matches de Serie A. Cette saison, l’attaquant de la Lazio Ciro Immobile marche sur l’eau, avec des performances incroyables sur les pelouses d’Italie. L’avant-centre de 30 ans n’y est donc pas pour rien si son équipe est deuxième, à un point de la Juventus. Interrogé par le Corriere dello Sport, ce dernier est donc revenu sur cette bonne passe, stoppée par la pandémie de coronavirus : « j’espère revenir bientôt pour jouer et reprendre notre voyage. La Lazio faisait quelque chose d’extraordinaire et j’avais aussi une certaine satisfaction personnelle. Nous sommes toujours dans la lutte (pour le titre, ndlr) même si c’est difficile. »

Confiné comme toute la population italienne, le natif de Torre Annunziata doit donc s’occuper et garder la forme en attendant la reprise du championnat. Et l’international italien (39 sélections, 10 buts) en profite pour passer du temps en famille, tout en touchant un peu le ballon. « Dès que je me réveille, j’aide Giorgia et Michela à faire leurs devoirs, puis je m’entraîne. Je passe beaucoup de temps avec ma famille, à regarder des films ou à jouer. C’est un côté positif car pendant la saison, je ne le fais pa. L’entraînement à la maison est compliqué mais je fais de mon mieux pour rester en forme. Parfois, je dribble sur la terrasse parce que le terrain et les matches me manquent », a conclu Ciro Immobile.