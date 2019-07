En stage de préparation à Auronzo, sublime bourgade de la Région de Vénétie déposée entre les Alpes et le Lago di Santa Caterina, la Lazio clôturait la première partie de son camp d’entraînement estival par un match amical contre Mantoue. Avant ce rendez-vous, et à quelques heures de s’envoler pour l’Allemagne, Simone Inzaghi, l’entraîneur des Biancocelesti, a pris la parole lors d’une conférence de presse. Il en a profité pour évoquer le dossier chaud du mercato de la Lazio : le cas Sergej Milinkovic-Savic. Suivi de près par la Juventus et le Paris Saint-Germain, le milieu serbe prend, selon les dernières informations, la direction de Manchester United. Même si son coach souhaiterait qu’il reste.

« Sergej Milinkovic ? J’aimerais qu’il reste ici à la Lazio, mais c’est normal, en cas de proposition importante, que le club considère de le laisser partir. Si Milinkovic devait partir, nous savons que nous devrions récupérer un élément important sur le marché. Le Serbe a réalisé une préparation fantastique et je suis heureux de l’avoir avec moi. Nous espérons qu’il pourra rester dans la capitale, mais le marché reste ouvert et nous saurons réagir qu’importe l’issue de ce dossier (...) S’il quitte la Lazio, nous devrons chercher un "mezzala" (terme italien désignant les relayeurs dans un milieu à trois, qui évoluent généralement devant une sentinelle, ndlr) physique qui peut aussi nous garantir de la technique. Milinkovic a 24 ans et je lui donne des conseils sur le terrain, il me suit bien. Il est toujours disponible et n’a jamais manqué une séance d’entraînement. Dans mon cœur, j’espère qu’il pourra rester avec nous, mais le club a raison de considérer une offre importante pour le joueur, » a déclaré Simone Inzaghi.

