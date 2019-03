Interrogé en conférence de presse en marge du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et l’Olympique Lyonnais (à suivre sur notre live commenté), le coach catalan a fait part de sa méfiance. Il est notamment revenu sur l’élimination des Blaugrans en quart de finale de la dernière édition face à l’AS Roma : « nous sommes au courant de ce qu’il s’est passé il y a un an et nous avons longuement discuté »

« Chaque jour, nous parlons d’une chose à propos du football. Il est clair que l’élimination d’équipes comme Madrid ou le PSG est surprenante. Nous valorisons beaucoup l’Olympique Lyonnais » a-t-il poursuivi. Ernesto Valverde a également abordé l’aspect physique : « Lyon a des joueurs très puissants, du milieu du terrain aux attaquants. » Le coach du FC Barcelone n’est pas prêt de sombrer dans l’excès de confiance.