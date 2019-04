Relégué sur le banc lors de la confrontation aller, Bernardo Silva a retrouvé une place de titulaire lors de la manche deux du quart de finale de Ligue des Champions entre Manchester City contre Tottenham. Buteur mais également passeur décisif, le Portugais était également à l’origine de l’action du cinquième but dans le temps additionnel. Une réalisation alors synonyme de qualification mais finalement invalidée par le VAR. Une décision logique pour le milieu de terrain, qui l’avait même anticipé : « C’est incroyable... Moi, je savais qu’il y avait peut-être hors-jeu donc je n’ai pas célébré comme tout le monde, car je touche la balle. J’ai attendu la décision de l’arbitre et il est hors-jeu, c’est bien arbitré. »

« On voulait se qualifier pour les 1/2. Je pense qu’on a fait un très bon match mais quand tu prends trois buts, tu te compliques les choses... Passer de 1-2 à 4-2, c’était le plus difficile. Après, prendre un but sur corner, ça rend les choses compliquées. Il faut oublier, on est triste et on voulait faire mieux. Il faut essayer de gagner la Premier League et la FA Cup » a rajouté l’ancien Monégasque, qui espère désormais transformer l’essai en championnat, alors que les Citizens restent toujours sous la menace de Liverpool.