Cet après-midi, si l’Ajax Amsterdam n’a fait qu’une bouchée de l’Exclesior Rotterdam (6-2) et pris trois longueurs d’avance sur le PSV en tête de l’Eredivisie, il a également vu sa pépite du milieu de terrain, Frenkie de Jong, quitter la pelouse avant la demi-heure de jeu (28e). Le milieu de terrain de l’Ajax a été remplacé par Jurgen Ekkelenkamp et se tenait l’arrière de la cuisse droite en regagnant les vestiaires.

À trois jours d’un déplacement périlleux à Turin, pour y disputer son quart de finale retour de Ligue des champions (aller 1-1), l’Ajax retient son souffle. Interrogé au sujet de la blessure de son milieu de terrain de 21 ans, l’entraîneur amstellodamois est resté vague, prudent. « Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Il a ressenti une gêne à l’ischio-jambier et nous ne voulions prendre aucun risque. Désormais, nous devons attendre et voir comment les choses évolueront dans les prochains jours », a-t-il déclaré.