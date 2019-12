Gabriel Jesus (22 ans) profite de la moindre opportunité offerte par Pep Guardiola pour briller. Titularisé par le manager espagnol lors de la rencontre face au Dinamo Zagreb mercredi en Ligue des champions (4-1), l’attaquant de Manchester City a inscrit un triplé retentissant.

Le buteur brésilien a déjà trouvé le chemin des filets à quatre reprises depuis le début de la compétition. C’est donc fort logiquement que l’UEFA l’a nommé joueur de la semaine. Gabriel Jesus est également devenu le plus jeune joueur brésilien à inscrire plus de dix réalisations en Ligue des champions. Un joli ratio pour un joueur en concurrence avec Sergio Aguero...

Youngest Brazilian player to score 10+ goals in the #UCL

Hat-trick hero Gabriel Jesus takes the prize#POTW | @FTBSantander pic.twitter.com/u2SAXgu2pC

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2019