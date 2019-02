Le Paris SG s’est imposé ce mardi soir contre Manchester United (0-2, 8e de finale aller de Ligue des Champions). Une première historique pour un club français sur la pelouse d’Old Trafford, saluée sur son compte Twitter par le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas.

« Formidable démonstration du PSG contre Manchester : et si le foot français n’était pas si inférieur au foot anglais comme on l’a entendu souvent ? Bravo c’était très beau : chapeau », a posté l’homme fort du club rhodanien. Nasser Al-Khelaïfi et les Rouge-et-Bleu apprécieront !