L’Ajax Amsterdam y a cru. Mais les Néerlandais sont tombés de très haut hier. Après avoir mené 2 à 0 rapidement, ils se sont fait rejoindre grâce à deux buts de Lucas Moura. Le Brésilien a crucifié l’Ajax dans le temps additionnel en marquant le but de la victoire et de la qualification en finale de Champions League. Un terrible coup de massue pour les Hollandais.

En plateau sur beIN Sport, José Mourinho a été invité à livré son analyse sur cette nouvelle remontada. Et le Special One ne s’est pas privé pour envoyer un gros tacle à l’Ajax. « Ils (l’Ajax Amsterdam) ont disputé ce match en seconde période comme s’ils affrontaient...le Vitesse (Arnhem) en Eredivisie ! Ils ont joué encore comme si c’était la phase de groupes ou un autre match de leur propre championnat. En ce moment, je ne pense pas qu’ils arrivent à réaliser ce qu’il vient de se passer. Ensuite, Tottenham a changé (de système) et ils ont vraiment très bien utilisé le jeu direct. Ils ont eu la chance d’avoir les dieux du football avec eux, mais ils ont aussi provoqué cette réussite ».