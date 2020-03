La première semaine des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions est passée. Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a obtenu son billet pour le prochain tour en battant le Borussia Dortmund, alors que Liverpool s’est fait sortir par l’Atlético de Madrid. 24 heures plus tôt, le RB Leipzig et l’Atalanta s’étaient également qualifiés, en éliminant respectivement Tottenham et le Valencia CF.

Ce jeudi, l’UEFA a donc dévoilé l’équipe de cette première semaine des huitièmes de finale retour de C1, et le latéral espagnol du Paris Saint-Germain Juan Bernat, buteur contre le BvB, y figure. Le RB Leipzig est l’équipe la plus représentée avec cinq joueurs. Auteur d’un quadruplé en Espagne, Josip Iličić (Atalanta) est lui présent dans l’entrejeu.