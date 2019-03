Auteur d’une formidable remontada face à l’Atlético de Madrid (3-0), la Juventus est désormais plus que jamais gonflée à bloc en vue du sacre final qui lui échappe depuis 1996. D’ailleurs, l’entraîneur bianconero Massimiliano Allegri aimerait remporter cette coupe aux grandes oreilles pour tous les Bianconeri ayant échoué.

Et surtout un certain Gianluigi Buffon, parti du Piémont l’été dernier pour rejoindre le Paris Saint-Germain. « Ça ne m’a pas plus de le voir être éliminé de la sorte avec le PSG. Nous essaierons d’aller au bout pour lui », a-t-il déclaré en conférence de presse.