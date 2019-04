Après ce score de parité 1-1 au terme d’un match aller passionnant à Amsterdam, tout restait à jouer ce soir du côté du Juventus Stadium. Sans Chiellini ou Mandzukic notamment, la Juventus semblait cependant légèrement favorite face à cette jeune équipe de l’Ajax… Et pourtant, ce sont bien les Néerlandais qui disputeront les demi-finales de cette Ligue des Champions suite à leur succès 2-1 en terres turinoises. Tout avait pourtant mal commencé pour eux, puisque peu avant la demi-heure de jeu, Cristiano Ronaldo ouvrait le score, de la tête, sur un corner botté par Pjanic (1-0, 28e).

De quoi déstabiliser l’Ajax ? Pas du tout, et menés par un Van de Beek des grands soirs, le leader du championnat néerlandais a su revenir. Par Van de Beek justement (1-1, 34e), puis par Matthijs de Ligt, déjà en deuxième période. Le défenseur central a gagné son duel face à Bonucci et Rugani dans le jeu aérien et a mis les siens devant de la tête (1-2, 67e). Le score en est resté là, et le parcours de rêve de l’Ajax se poursuit. Les Néerlandais affronteront le vainqueur du choc entre Manchester City et Tottenham en demies...