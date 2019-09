Pour son premier match de Ligue des Champions cette saison, l’OL a concédé le nul au Groupama Stadium face au Zenit Saint-Pétersbourg (1-1). Dominateurs durant la première période sans pouvoir concrétiser leurs quelques occasions, les Gones ont pourtant encaissé un joli d’Azmoun après une belle combinaison avec Dzyuba (41e). Irrégulier dans le jeu, le club français revenait un peu mieux en seconde période.

Depay égalisait même rapidement sur un penalty qu’il a lui-même provoqué (51e). Malgré les coups de boutoir de Jeff Reine-Adélaïde notamment, l’OL n’a pas réussi à inscrire un second but. L’ancien Angevin (60e), Dembélé (83e) et Cornet (85e) ont pourtant eu de belles situations, tout comme les Russes par Zhirkov (56e) ou encore Ozdoev (69e). Au final, ce résultat nul est plutôt logique sur l’ensemble du match mais les troupes de Sylvinho commencent de manière décevante.

