Le Coronavirus touche le monde du football et l’Italie est particulièrement touchée puisqu’elle est le pays européen avec le plus grand nombre de contaminations. Dans la soirée, la presse italienne a fait part de la mise en place de huis clos pour toutes les rencontres sportives jusqu’au 3 avril prochain. Pouvant être impacté, le huitième de finale retour entre l’Olympique Lyonnais et la Juventus (rencontre à suivre sur notre live commenté) pourrait donc se jouer dans un Allianz Stadium vide.

Face à ces informations, l’Olympique Lyonnais a tenu à clarifier la situation dans un communiqué : « l’Olympique Lyonnais a pris connaissance des informations provenant d’Italie concernant la tenue à huis clos du match retour entre la JUVENTUS et l’OL devant se déroulé le 17 mars prochain et comptant pour les huitièmes de finale de la Champions League. Pour le moment, cette information ne nous a pas été confirmée ni par l’UEFA ni par la Juventus. D’autres solutions sont également envisageables et envisagées. Concernant les supporters de l’OL ayant déjà acquis leur billet pour cette rencontre, nous reviendrons vers eux dès que nous saurons précisément à quel endroit et dans quelles conditions la rencontre se jouera. Merci de votre compréhension. »