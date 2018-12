Invaincu lors de la phase de poules de Ligue des Champions (4 victoires, 2 nuls), le FC Barcelone a terminé en tête du groupe B. Et en huitièmes de finale, le club catalan défiera l’Olympique Lyonnais et tentera donc de ralier les quarts. En attendant cette double-confrontation dans quelques mois, le plus beau but de cette phase de groupes à été choisi.

Titulaire contre Tottenham lors de la 2e journée (victoire 4-2), Ivan Rakitic a marqué le deuxième but des Blaugranas. Et l’international croate a été récompensé puisque c’est sa demi-volée qui a été élue plus beau but de la première partie de cette C1.

You voted @ivanrakitic's spectacular volley against Tottenham to win #UCL Goal Of The Group Stage ! Bravo, Ivan ! pic.twitter.com/Zd6k48vdjX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 20 décembre 2018