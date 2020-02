Défait pour la première fois de la saison en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park, le Paris SG devra faire mieux au retour. Voici ce qu’a pensé Presnel Kimpembe de la rencontre.

« Ça a été un match compliqué face une bonne équipe. On a eu beaucoup de déchet technique on n’a pas su créer des occasions pour marquer rapidement. Après avoir égalisé, on a pris ce deuxième but, ça met un coup au moral. Non ça n’a rien à voir avec le système c’est nous qui jouons, les mêmes joueurs sur le terrain. À nous de mettre l’envie et ce qu’il faut pour marquer au retour. On va travailler à l’entraînement. On va voir comment ça va se passer sur le match retour au Parc », a indiqué le défenseur central parisien.