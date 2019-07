Le deuxième tour des qualifications de la Ligue des Champions 2019-2020 se poursuivait ce mercredi soir. Opposé à Kalju, le Celtic Glasgow n’a pas tremblé dans ce match aller. La formation écossaise n’a fait qu’une bouchée de son adversaire du jour en s’imposant sur le score de 5-0. Ryan Christie a notamment inscrit un doublé.

De son côté, l’Etoile Rouge de Belgrade affrontait le HJK. L’équipe serbe a pris une option pour le prochain tour grâce à un succès 2-0. Dans le même temps, Dundalk et Qarabag se sont quittés dos à dos (1-1). Un peu plus tôt dans la soirée, le BATE Borisov a dominé Rosenborg (2-1), le CFR Cluj a disposé du Maccabi Tel-Aviv FC (1-0), tandis que Ferencvaros et Maribor ont respectivement battu Valletta (3-1) et l’AIK Stockholm (2-1).

Les résultats de la soirée :

BATE Borisov 2-1 Rosenborg : Stasevich (5e s.p), Skavysh (51e) ; Konradsen (25e)

CFR Cluj 1-0 Maccabi Tel-Aviv : Omrani (22e)

Frencvaros 3-1 Valletta : Bonello (19e), Lanzafame (36e s.p, 59e) ; Yuri (85e)

Maribor 2-1 AIK Stockholm : Kronaveter (6e), Ivkovic (38e) ; Goitom (28e)

Celtic 5-0 Kalju : Ajer (36e), Christie (44e s.p, 65e), Griffiths (45e+3), McGregor (77e)

Dundalk 1-1 Qarabag : Hoban (78e) ; Emreli (4e)

Etoile Rouge de Belgrade 2-0 HJK : Boakye (27e), Pavkov (90e)

