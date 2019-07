Une semaine après les matches allers, les équipes présentent au 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions se retrouvaient. Affiche attendue, le duel entre le PSV Eindhoven et le FC Bâle a tenu toutes ses promesses. Victorieux 3-2 lors du match aller, les Néerlandais ont vite été surpris par une réalisation d’Eray Cömert (8e). Si Bruma a égalisé quelques minutes plus tard (23e), c’est finalement l’ancien Stéphanois Ricky van Wolfswinkel (68e) qui a arraché la qualification des Suisses. Le FCB affrontera l’équipe autrichienne du LASK Linz au prochain tour.

Dans les autres affiches de la soirée, le CFR Cluj a conservé son avance du match aller contre le Maccabi Tel-Aviv (2-2), tout comme les Hongrois de Ferencvaros contre les Maltais du Valletta FC (1-1). Le Dinamo Zagreb a malmené les Géorgiens du Saburtalo Tbilissi (3-0) tandis que l’APOEL Nicosie a manœuvré les Monténégrins du Sutjeska Nikšić (3-0). Le Celtic Glasgow a confirmé sa victoire du match aller 5-0 contre les Estoniens du Nõmme Kalju (2-0). Enfin, l’Olympiacos a totalement fait exploser le Viktoria Plzen avec une victoire 4-0 synonyme de qualification. Les équipes éliminées se retrouvent reversées au troisième tour de qualification de la Ligue Europa.

Les résultats de la soirée :

CFR Cluj (Rou) 2-2 (1-0 au match aller) Maccabi Tel-Aviv (Isr) : Culio (18e sp) et Rondon (42e) pour Cluj ; Blackman (15e) et Cohen (48e) pour Tel-Aviv

Ferencvaros (Hon) 1-1 (3-1 au match aller) Valletta FC (Mal) : Nguen (59e) pour Ferencvaros ; Fontanella (27e sp) pour Valletta FC

Saburtalo Tbilissi (Geo) 0-3 (0-2 au match aller) Dinamo Zagreb (Cro) : Orsic (76e), Petkovic (88e) et Olmo (90e +4) pour Zagreb

Sutjeska Nikšić (Mnt) 0-3 (0-1 au match aller) APOEL Nicosie (Chy) : Pavlovic (13e, 24e et 66e) pour l’APOEL Nicosie

Celtic Glagow (Eco) 2-0 (5-0 au match aller) Nomme Kalju (Est) : Kulinits (10e CSC) et Shved (90e +3) pour le Celtic

Viktoria Plzen (Cze) 0-4 (0-0 au match aller) Olympiacos (Gre) : Guilherme (51e), Guerrero (70e), Reznik (73e CSC) et Semedo (82e)

PSV Eindhoven (Pbs) 1-2 (3-2 au match aller) FC Bâle (Sui) : Bruma (23e) pour le PSV Eindhoven ; Eray Cömert (8e) et Van Wolfswinkel (68e) pour le FC Bâle

Les affiches du troisième tour de qualification

Voie des Champions :

CFR Cluj (Rou) - Celtic Glasgow (Eco)

APOEL Nicosie (Chy) - Qarabag (Aze) ou Dundalk (Irl)

PAOK Salonique (Gre) - Ajax Amsterdam (Pbs)

Dinamo Zagreb (Cro) - Ferencvaros (Hon)

Etoile Rouge Belgrade (Ser) ou HJK Helsinki (Fin) - Copenhague (Dan) ou The New Saints (PdG)

NK Maribor (Slv) ou AIK Solna (Sue) - BATE Borisov (Blr) ou Rosenborg (Nor)

Voie de la Ligue :

Istanbul BB (Tur) - Olympiacos (Gre)

FK Krasnodar (Rus) - FC Porto (Por)

Club Bruges (Bel) - Dynamo Kiev (Ukr)

FC Bâle (Sui) - LASK Linz (Aut)

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10