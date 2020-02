Les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions se sont terminés mercredi soir avec la victoire de l’Olympique Lyonnais contre la Juventus (1-0), et celle de Manchester City face au Real Madrid (2-1). Une semaine plus tôt, l’autre club français, le Paris Saint-Germain, s’était incliné au Signal Iduna Park face au Borussia Dortmund (1-2). Le Norvégien Erling Braut Håland avait en effet inscrit un doublé.

Et justement, le plus beau but de cette phase aller a été choisi et l’attaquant du BvB a été récompensé pour sa deuxième réalisation face aux Parisiens. À la 77e minute du match, l’ancien joueur du RB Salzbourg a envoyé un missile dans la lucarne de Keylor Navas, impuissant sur ce coup. Un but qui avait donc offert la victoire aux Borussen, mais le PSG tentera de se racheter le 11 mars lors du match retour pour se qualifier pour les quarts de finale et éliminer le BvB.