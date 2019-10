Deux semaines après avoir régalé contre le Real Madrid avec un succès 3-0, le Paris Saint-Germain retrouvait la Ligue des Champions. En déplacement sur la pelouse de Galatasaray, l’équipe de Thomas Tuchel avait un statut à assumer et trois points à récupérer. Très concentrés, les Franciliens ont nettement dominé la rencontre. Rapidement, Angel Di Maria mettait Fernando Muslera à contribution (2e). El Fideo tentait une seconde fois sa chance quelques minutes plus tard sans réussir à tromper la vigilance de l’Uruguayen (11e). Pablo Sarabia trouvait ensuite le petit filet suite à une action menée par l’Argentin (15e). Malgré une tentative de Jean Michaël Seri (18e), le PSG n’était pas vraiment inquiété et n’avait plus qu’à régler la mire.

Au retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain revenait avec de bonnes intentions et Pablo Sarabia délivrait un caviar pour Mauro Icardi qui n’avait plus qu’à marquer dans le but vide (1-0, 52e). En tête dans la partie, l’équipe de Thomas Tuchel continuait d’avoir le contrôle, mais Galatasaray obtenait plus d’occasions. Ryan Babel (58e) ou encore Radamel Falcao (69e) n’arrivaient pas à prendre le meilleur sur Keylor Navas. Solides, les Franciliens ont su tenir jusqu’au bout. Avec cette victoire 1-0, le Paris Saint-Germain augmente son avance en tête du groupe A avec désormais quatre points d’avance sur le Club de Bruges et cinq sur Galatasaray et le Real Madrid.

