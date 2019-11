Après avoir fait carton plein lors des quatre premières journées de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se déplaçait à Madrid pour affronter le Real. Deux mois auparavant, les Franciliens avaient fait mordre la poussière aux Merengues avec une victoire 3-0. Mais ce match ne ressemblait pas au précédent puisque les hommes de Zinedine Zidane arrivaient avec davantage de certitudes. Et cela se ressentait dès les premières minutes de jeu. Si Mauro Icardi se procurait deux occasions intéressantes (9e et 12e), c’est bien les Merengues qui prenaient le jeu à leur compte. Toni Kroos envoyait tout d’abord un missile qui fuyait le cadre de Keylor Navas de peu (15e). Une alerte suivie d’une action collective rondement menée. Sur la droite, Federico Valverde s’appuyait sur Dani Carvajal et centrait devant le but pour Isco qui touchait le poteau droit. Karim Benzema suivait bien et déposait la sphère au fond des filets (1-0, 17e). Cueilli à froid, le PSG subissait le jeu des Madrilènes. Toni Kroos par deux fois (27e et 33e) et Dani Carvajal (39e) testaient Keylor Navas. À l’autre bout du terrain, Mauro Icardi se faisait faucher dans le rectangle vert de la Casa Blanca.

Thibaut Courtois était expulsé et un penalty était donné au PSG. Néanmoins, l’arbitrage vidéo venait mettre son grain de sel de la rencontre et l’arbitre revenait sur sa décision après une faute d’Idrissa Gueye sur Marcelo dans le rond central (42e). En seconde période, Thomas Tuchel faisait immédiatement entrer en jeu Neymar, mais cela ne changeait rien puisque Karim Benzema s’illustrait rapidement d’une belle frappe (46e). Les occasions pullulaient dans la surface francilienne et Keylor Navas, encore impeccable, s’imposait devant Isco (61e). La révolte ne venait pas malgré des entrées de Pablo Sarabia et Julian Draxler (74e) en fin de rencontre. Karim Benzema en profitait pour s’offrir un doublé (2-0, 79e). Alors qu’on ne voyait pas comment le PSG pouvait inverser la tendance, Kylian Mbappé a réduit le score en profitant d’une mésentente entre Raphaël Varane et Thibaut Courtois (2-1, 81e). Dans la foulée, Pablo Sarabia parvenait à égaliser d’une frappe limpide qui trouvait la lucarne droite (2-2, 83e). Galvanisé, le Paris Saint-Germain terminait mieux et assurait l’essentiel. Kylian Mbappé passait même tout près de donner la victoire aux siens (90e +2) mais Gareth Bale touchait aussi le poteau droit sur coup franc (90e +4). Avec ce match nul 2-2, le PSG conserve définitivement sa première place et évite le pire contre un Real Madrid qui a manqué le coche.