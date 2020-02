Demain soir, l’Olympique Lyonnais va retrouver la Ligue des Champions. Les Gones accueilleront la Juventus au Groupama Stadium en huitièmes de finale aller. Avant ce rendez-vous au sommet, Maxwel Cornet s’est confié au micro de RMC Sports. L’Ivoirien a avoué qu’il avait hâte d’en découdre face aux stars de Turin .

« On est toujours motivés par le fait de jouer ce genre de rencontre, face à de grands joueurs comme Cristiano ou Gianluigi Buffon ». Puis il a ajouté : « Peut-être que dans ces grands matchs, on se met tout simplement au niveau de l’adversaire. C’est peut-être aussi l’engouement autour de la compétition, la musique de la Ligue des champions. On a tous envie de jouer ce genre de matchs, de se transcender et de donner le meilleur de soi-même. Face aux grosses équipes, on a tous envie de briller. » Il n’y a plus qu’à joindre l’acte à la parole demain (match à suivre en direct sur notre site en live commenté).