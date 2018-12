Deuxième de sa poule de Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais a hérité du FC Barcelone en huitième de finale. Le pire tirage possible selon de nombreux observateurs. mais si les Gones ne partiront pas favoris dans ce duel, Anhony Lopes a confié que lui et ses partenaires ont bien l’intention de créer l’exploit face aux Blaugranas.

« Tout le monde a aussi en tête ce 1/8 de finale face à Barcelone. Ce sera une première pour moi. C’est un match fantastique à jouer. On va être vu par le monde entier. Et pourquoi pas créer l’exploit. On sait qu’on en est capables. Je me rappelle du but de Juninho contre le Barça à Gerland ou encore du double arrêt de Grégory Coupet au Camp Nou. Ce sera aussi l’occasion de retrouver Sam (Umtiti). Cela va être un moment particulier », a-t-il déclaré sur le site officiel des Gones.