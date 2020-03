Après trois ans de désillusion, le Paris Saint-Germain a enfin réussi à retrouver le chemin des quarts de finale après sa victoire 2 buts à 0 face au Borussia Dortmund. Un match maîtrisé par les Rouge-et-Bleu qui a ravi Marquinhos.

« C’est parfait, toute l’ambiance qu’il y a eu avant le match. On est resté costaud, on a marqué quand il fallait, on n’a pas encaissé de but. Il faut garder ça pour la suite. Il faut qu’on garde cette mentalité. On s’est qualifié, on va en profiter », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.