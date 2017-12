L’UEFA ne plaisante plus avec ce genre de scène. Contre l’APOEL, à l’occasion de la cinquième journée de la Ligue des Champions, Daniel Carvajal avait tout fait pour récolter un carton jaune. Le but ? Etre sanctionné face au Borussia Dortmund et arriver en huitième de finale avec un casier vierge de tout carton.

Mais la presse espagnole annonce en chœur que l’UEFA a décidé de sanctionner le latéral du Real Madrid. Ainsi, Carvajal, sera suspendu pour le huitième de finale aller de la compétition.