Seulement deux mois après l’arrivée de Martin Braithwaite au FC Barcelone, des soupçons de départ sont déjà évoqués. Ce vendredi, le quotidien espagnol Sport affirme que le Barça souhaite se séparer de son élément danois. Une volonté dans laquelle le coronavirus a sa part de responsabilité.

L’objectif pour le FCB était de faire grimper la valeur de son nouveau joueur dans le but d’une éventuelle revente. Cependant, cela est au point mort après la suspension du football. Les Blaugranas ne comptent néanmoins par le brader et refuseront toute offre inférieure à 18 M€, montant qu’ils ont déboursé auprès de Leganés pour s’attacher ses services. Malgré ses trois prestations de bonne facture en Liga, le néo-Catalan pourrait donc faire ses valises dès cet été. Everton et West Ham sont intéressés par son profil. Affaire à suivre.