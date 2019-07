En match amical, le FC Barcelone défie en ce moment même le Vissel Kobe au Stade du Parc Misaki, au Japon. En marge de cette rencontre, le président du club catalan Josep Maria Bartomeu a eu une réunion avec son homologue, Katsuhiro Shimizu. Et les deux clubs ont signé un accord de collaboration pour la saison 2019-2020.

Comme annoncé dans le communiqué du champion d’Espagne, le FC Barcelone et le Vissel Kobe vont travailler ensemble cette saison. Le partenariat vise notamment à échanger des joueurs entre eux, mais également à se transférer des données et des rapports. Le Barça aidera également la formation japonaise sur le mercato, tandis que le Vissel Kobe renseignera les Blaugranas pour le marché asiatique.

FC Barcelona and @visselkobe have signed an agreement to work together on future projects

Full story https://t.co/ZBGN2Rx7sS pic.twitter.com/j9jJPvbSSW

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 27, 2019