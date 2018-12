C’est l’une des pépites allemandes dans le secteur offensif. Timo Werner (22 ans), l’attaquant de Leipzig, continue de susciter l’intérêt des plus grosses écuries européennes. Buteur à 11 reprises en 17 matches cette saison, l’ancien joueur de Stuttgart s’affirme comme un buteur de grande qualité.

Si le FC Barcelone le suivait, les Catalans aurait jeté l’éponge le concernant selon Sport. En effet, Liverpool et le Bayern Munich seraient les clubs les plus avancés sur le dossier. Annoncé comme possible successeur de Luis Suarez, Timo Werner ne devrait donc pas être recruté par le Barça cet hiver...