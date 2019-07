Le FC Barcelone est à la recherche d’un latéral gauche pour concurrencer l’inusable Jordi Alba. Et les Catalans se sont tournés vers Junior Firpo (22 ans) du Real Betis. Si les deux clubs négocient depuis plusieurs semaines déjà, les positions se rapprochent rapporte Mundo Deportivo. Le journal espagnol indique que le champion de Liga a proposé 18 M€ plus 5 de bonus pour s’attacher les services du joueur.

Mais les Verdiblancos demandent 20 M€ en cash et 7 M€ de bonus. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs mais Ernesto Valverde est déterminé à boucler le transfert le plus vite possible. En attendant que les deux formations parviennent à un accord, le champion d’Europe des moins de 19 ans s’est déjà entendu sur le plan salarial avec le club barcelonais.

