Josep Maria Bartomeu et son équipe sont dans de beaux draps. Plus tôt dans la journée, la Cadena SER dévoilait effectivement que la direction catalane avait fait appel à une société qui avait pour rôle de publier, sur les réseaux sociaux, des messages et des opinions dénigrant des joueurs du vestiaire, des opposants politiques et des légendes du club. Le champion d’Espagne a tenu à tout démentir dans un communiqué publié sur son site officiel.

« Le FC Barcelone nie de façon conséquente tout recours à des services liés à des messages publiés sur les réseaux sociaux ayant pour but de dénigrer n’importe quelle personne, institution ou organisation qui ait eu la moindre relation avec le club », peut-on y lire. Suffisant pour calmer les ardeurs ? Pas sûr...