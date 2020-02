Le FC Barcelone poursuit sa quête perpétuelle de jeunes talents. Alors que Jean-Clair Todibo, le jeune défenseur français de 20 ans, est parti en prêt avec option d’achat du côté de Schalke 04 cet hiver, l’axe central des Blaugranas pourrait se retrouver un peu court en nombre. Gerard Piqué (33 ans), Clément Lenglet (24 ans) et un Samuel Umtiti (26 ans) dont l’avenir demeure incertain seraient ainsi les seuls défenseurs centraux de métier dans l’effectif de Quique Setién. Pour remédier à cette situation, les décideurs catalans semblent avoir trouvé la solution.

Selon les informations de Sport, le Barça est sur le point de boucler la signature d’Hugo Guillamón (20 ans), jeune défenseur axial évoluant avec la réserve de Valence. Champion d’Europe U19 avec l’Espagne, il a fait ses débuts en Liga lors de la déroute du club che face à la Real Sociedad, samedi (0-3). Son contrat expire à l’issue de la saison et le FC Barcelone voit en lui les qualités d’un joueur capable de s’adapter au style de jeu de la formation catalane. Les Blaugranas ont l’intention, toujours d’après le quotidien sportif, de faire signer un contrat longue durée à Hugo Guillamón. Afin d’entrevoir l’avenir plus sereinement, avec un Gerard Piqué plus proche de la fin de sa carrière que du début notamment.