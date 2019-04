Dans le cadre de sa tournée estivale, le FC Barcelone va disputer la Rakuten Cup au Japon. Les Blaugranas affronteront notamment le Vissel Kobe, club où évolue un certain Andrés Iniesta depuis l’été dernier.

La rencontre se déroulera le 27 juillet prochain à Kobe. Outre Iniesta, deux anciens joueurs du Barça évoluent également au sein du club japonais : David Villa et Sergi Samper. Les Blaugranas seront confrontés également à Chelsea le 23 juillet à Tokyo.

@andresiniesta8 & @Guaje7Villa

What a duo !

Great to see you guys again !

#RakutenCup

#FCBarcelonaJapanTour pic.twitter.com/fIkJa2ugY6

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 avril 2019