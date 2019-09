C’est l’heure des comptes au Bayern Munich ! Alors que le mercato estival a fermé ses portes lundi soir, le club bavarois détaille son bilan financier de la saison écoulée. Et c’est très positif. En effet, le chiffre d’affaires total du groupe est passé de 657,4 M€ pour la saison 2017/18 à 750,4 M€ pour la saison 2018/19. Cela correspond à une croissance de 14,1%.

Dans leur communiqué, les champions de Bundesliga indiquent que le chiffre d’affaires est en augmentation de 63,0% du bénéfice avant impôts et de 78,0% du bénéfice après impôt par rapport à l’exercice 2017/18. Des records dans l’histoire du club qui ravissent le président Karl-Heinz Rummenigge : « Nous sommes bien sûr extrêmement satisfaits du développement financier du FC Bayern. Les ventes et les bénéfices ont considérablement augmenté pour atteindre de nouveaux records. Le FC Bayern est donc sportivement et économiquement sur un excellent parcours. »

