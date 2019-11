C’est un dossier qui a tenu en haleine toute la Premier League l’été dernier. Champion d’Angleterre avec Manchester City, Leroy Sané (23 ans) était la priorité du Bayern Munich mais l’ailier s’est gravement blessé au genou (rupture des ligaments croisés antérieur) lors du Community Shield et le transfert était tombé à l’eau. Mais le géant bavarois n’aurait pas renoncé à recruter l’international allemand à l’issue de sa convalescence.

Edmund Stoiber, membre du conseil de surveillance du Bayern Munich, a évoqué ce dossier dans les colonnes de SportBild et estime que les champions de Bundesliga pourront attirer l’ancien de Schalke 04 l’été prochain : « Il y a eu une discussion à propos de Sané, mais elle a été interrompue par la malheureuse blessure et l’opération. On verra comment le contact se développe. » Affaire à suivre...

Update @LeroySane19 : We talked to Edmund Stoiber, Supervisory Board of @FCBayern. He confirmed that there is currently contact, the club still want to buy the Player. Stoiber : „We know what was required, how the sum was raised." @SPORTBILD

— Christian Falk (@cfbayern) November 13, 2019