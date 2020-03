Confiné comme la grande majorité de la planète suite à la propagation de la pandémie de coronavirus, le coach d’Everton, Carlo Ancelotti est malgré tout mobilisé. Le technicien italien participe activement à la campagne des Toffees « Blue family » qui consiste à appeler au téléphone des supporters isolés ou vulnérables afin de leur apporter du soutien.

Par exemple, Carlo Ancelotti a téléphoné à un supporter d’Everton de 52 ans atteint d’une maladie du motoneurone pour prendre de ses nouvelles et lui apporter son soutien. Cette campagne est prise au sérieux par le club qui a déjà dépensé 50 000 livres (55 000 euros) pour le lancement de l’opération et a fait un appel au don sur son site. Des distributions de colis alimentaires, des crédits téléphoniques ou encore la prise en charge par le club des factures de gaz et d’électricité font partie des mesures prises par le club. Une belle action du club anglais qui profite de cette période compliquée pour renforcer un peu plus le lien avec ses supporters, notamment ceux qui en ont le plus besoin.