Le Brésil, à domicile, s’est adjugé le Mondial U17 en l’emportant dans les arrêts de jeu face au Mexique (2-1). Et comme en demi-finale contre la France, les jeunes Auriverdes, d’abord menés, renversaient la vapeur dans un match qui semblait mal engagé. Les Mexicains ouvraient en effet le score par Bryan Gonzalez (66e).

La Canarinha devait attendre les dix dernières minutes pour égaliser d’abord, grâce à un penalty de Kaio Jorge (84e), puis prendre l’avantage, sur une reprise de Lazaro (90e +3), entré en jeu quelques minutes auparavant. Ce dernier, déjà décisif contre les Bleuets au tour précédent, offrait donc le 4e Mondial U17 de son histoire au Brésil.

They’ve done it ! @CBF_Futebol are #U17WC champions for the 4th time pic.twitter.com/1PqACO2Osa

— #U17WC (@FIFAcom) November 18, 2019