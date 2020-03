Odsonne Édouard (22 ans) réalise une saison de très haute volée. Avec 26 réalisations toutes compétitions confondues avec le Celtic Glasgow, le buteur français est intenable. La réussite de l’ancien Parisien attire évidemment les regards. Leicester, où officie son ancien manager Brendan Rodgers, est notamment sur les rangs et prêt à mettre le paquet.

Seulement, les Hoops ne perdent pas espoir. Selon le Daily Record, ils espèrent pouvoir convaincre l’international Espoirs tricolore (6 sélections, 11 réalisations) de prolonger son contrat (qui court actuellement jusqu’en juin 2022), avec une augmentation à la clé pour pouvoir le convaincre de rester un peu plus longtemps au Celtic Park.

Today's Record Sport leads on Neil Lennon hailing his “Jull in the crown” as Celtic swept into the Scottish Cup semi-finals and kept their treble dreams alive#ScotPapers pic.twitter.com/pau2hQTOM8

— Daily Record Sport (@Record_Sport) March 2, 2020