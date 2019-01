Le club de Cardiff a officiellement réagi à la disparition de l’avion qui devait emmener Emiliano Sala (28 ans) au Pays de Galles cette nuit. La formation de Premier League a publié un communiqué dans lequel elle se dit très inquiète et indique que l’entraînement de ce matin a été annulé.

« Nous avons été très choqués d’apprendre que l’avion avait disparu. Nous nous attendions à ce qu’Emiliano arrive hier soir à Cardiff. Cela devait être son premier jour avec l’équipe aujourd’hui. Notre propriétaire, Tan Sri Vincent Tan, et son président, Mehmet Dalman, sont tous très inquiets de la situation. Ce matin, nous avons pris la décision d’annuler l’entraînement pour adresser toutes nos pensées, de l’équipe, du personnel, de la direction et de tout le club, à Emiliano et au pilote. Au Cardiff City FC, nous souhaitons remercier tous nos supporteurs et toute la famille du football pour leur soutien en cette période difficile. Nous continuons à prier pour des nouvelles positives. »