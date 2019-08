Hier lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre le Nîmes Olympique (3-0), des supporters franciliens ont insulté Neymar (27 ans) qui est en instance de départ. Un choix qui a été longuement décortiqué par la presse mondiale. Groupe de supporters affilié au Collectif Ultras Paris, le Parias Cohortis MMXIII a également critiqué le comportement de Neymar dans un communiqué. Avec des mots très forts, la section basée dans le virage Auteuil a demandé le départ de la star brésilienne.

« [...] Nous, Parias Cohortis MMXIII, serons particulièrement vigilants quant au traitement du cas Neymar aussi capricieux qu’outrancier et qui, à n’en pas douter, restera le joueur le plus mal-élevé de l’Histoire du Paris Saint-Germain Football Club. Le peuple Parisien a toujours préféré les valeurs aux flambeurs. Si sa confiance se gagne, son amour n’est pas négociable. Autrement dit, Ney pas parisien qui veut, et qui ne le comprend pas doit inéluctablement prendre le porte. Car l’actualité nous enseigne qu’au royaume des "Najila", Neymar est roi : il vient comme elle, encaisse comme elle, se plaint comme elle ET dégagera chez son prochain client comme elle. [...] »

