Aujourd’hui, trois clubs français disputaient la 4e journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Et comme en Ligue des champions, les représentants français sont loin d’avoir brillé. Après la défaite inaugurale du Stade Rennais sur la pelouse du Dinamo Kiev (3-1) et celle de l’Olympique de Marseille à Rome, face à la Lazio (2-1), les Girondins de Bordeaux n’ont pu faire mieux qu’un match nul sur leur pelouse face au Zenit (1-1).

Résultat des courses, troisième du groupe H avec 1 point, l’Olympique de Marseille est d’ores et déjà éliminé de la course au 1/16es de finale. Le constat est pratiquement le même pour les Girondins, qui ne comptent qu’un point après 4 journées et s’accrochent à un espoir de fou dans le groupe C. De leur côté, les Rennais qui avaient débuté par un succès à l’arrachée viennent d’enchaîner trois revers. Troisièmes du groupe K avec 3 points, ils sont à cinq longueurs des deux équipes de tête. Cinq points au total pour les club français sur la scène européenne...Opta nous rappelle que 17 nations engagées dans cette Ligue Europa comptent plus de points que la France, dans cette édition.

5 pts - Voici la liste des pays qui ont pris + de point que la France en Ligue Europa cette saison : Allemagne Espagne Angleterre Russie Autriche Italie Belgique Croatie Écosse Turquie Ukraine Grèce République Tchèque Suisse Kazakhstan Portugal Hongrie Honte. pic.twitter.com/kxqxEsNrYj — OptaJean (@OptaJean) 8 novembre 2018