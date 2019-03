Très discret depuis sa suspension de toute activité liée au football survenue en 2015, l’ex-milieu offensif tricolore a tenu à réagir aux modifications apportées par l’IFAB aux règles du football, notamment celle concernant les mains involontaires, qui indique désormais qu’« un but inscrit directement de la main/du bras (même de manière accidentelle) et un joueur qui marque ou se crée une opportunité de marquer après avoir obtenu la possession/le contrôle du ballon de la main/du bras (même de manière accidentelle) ne sera plus toléré ». Et l’ancien président de l’UEFA est très remonté contre ce changement : « Cette mesure pour les arbitres, c’est comme la VAR : ceinture et bretelles !, a déclaré Platini à L’Équipe. Ils n’ont plus à interpréter le règlement, mais simplement à l’appliquer. Comme si toutes leurs décisions devaient rentrer dans des cases. »

« Les arbitres n’ont qu’un objectif : se protéger, a poursuivi Michel Platini. D’ailleurs, maintenant, en cas d’injustice, on ne critique plus l’arbitre, c’est la VAR qui n’a pas été bonne ! Toutes les fautes ne sont pas forcément volontaires. Avec la modification voulue par l’IFAB, il suffira de viser la main du joueur adverse pour provoquer une faute. »