Alors que les fans de Newell rêvent de pouvoir voir de leurs yeux Lionel Messi revêtir la tenue officielle des Leprosos, ils devront pour l’instant se contenter d’admirer le cousin de La Pulga au Coloso del Parque-Marcelo Bielsa : Emanuel Biancucchi. Arrivé en prêt avec option d’achat, il devient le troisième renfort de la Lèpre, après le retour de Maxi Rodríguez et l’arrivée de l’Uruguayen Ángelo Gabrielli.

Le milieu de terrain de 30 ans, passé par Newell’s dans les catégories jeunes il y a plus de 10 ans et qui a débuté sa carrière en Allemagne, au Munich 1860, a ensuite traversé l’Espagne (Girona), le Paraguay (Independiente, Olimpia, Rubio Nu, General Diaz) et le Brésil (Bahia, Vasco, Ceara) et évoluait l’année dernière à Melgar, au Pérou, où il a remporté le tournoi de clôture.