Défenseur central de la SPAL, Thiago Cionek (34 ans) est confronté comme l’intégralité de la population vivant en Italie aux mesures de confinement pour contrer la prolifération de la pandémie de coronavirus. Traversant dans les rues de Ferrara, le Polonais a vu un individu tenter de commettre un vol dans un tabac du centre ville et n’a pas hésité à intervenir comme le rapporte le média local la Nuova Ferrara.

Thiago Cionek a poursuivi l’individu avant de le maîtriser. Il a été félicité par le maire de la ville Alan Fabbri. Ce dernier lui a rendu hommage sur Facebook : « il s’agissait d’un geste d’une grande générosité et d’un altruisme qui prend tout son sens en ce moment difficile. Intervenir pendant un vol et arrêter un voleur sans crainte, le pourchasser au milieu de la route, c’est être attentif et présent, et aimer la ville. En ces jours compliqués où nous devons rester éloignés les uns des autres, grâce à cette action, nous nous sentons tous plus unis. »