Les jours passent et un départ de Neymar Jr (27 ans) du Paris Saint-Germain semble inéluctable. Le Brésilien devrait retourner au FC Barcelone où les dirigeants catalans passent la vitesse supérieure dans ce dossier. Interrogé par L’Équipe, Jacques-Henri Eyraud estime que la Ligue 1 possède un autre atout majeur avec l’émergence à l’international de Kylian Mbappé.

« Je ne vois pas de conséquences notables ou d’impact sur la Ligue 1 parce que c’est le propre du foot de voir des grands joueurs partir. Des cas comme Karim Benzema au Real ou Franck Ribéry au Bayern sont plus des exceptions que la règle dans le milieu. Il reste un joueur qui, de mon point de vue, a un potentiel bien supérieur à Neymar, notamment à l’international, c’est Kylian Mbappé, juge le président de l’OM dans les colonnes du quotidien national. Dans les pays que je visite, en tant que représentant de la Ligue 1, on me parle plus de Mbappé que de Neymar. C’est une locomotive majeure de notre Championnat. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10