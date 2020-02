L’Olympique Lyonnais reçoit l’Olympique de Marseille ce mercredi en quart de finale de Coupe de France au Groupama Stadium (live commenté à suivre sur Foot Mercato). Rudi Garcia a convoqué 19 joueurs pour l’occasion.

On notera la présence du jeune défenseur de 18 ans Sinaly Diomandé, arrivé l’été dernier, et titulaire à 13 reprises cette saison avec la réserve en National 2. Pour rappel, le coach rhodanien est privé de Marcelo et Jean Lucas suspendus et de Léo Dubois, Youssouf Koné, Memphis Depay, Jeff Reine-Adélaïde et Oumar Solet, tous en soins ou en phase de reprises.

Le groupe :

Gardiens : Lopes, Tatarusanu ;

Défenseurs : Rafael, Tete, Denayer, Andersen, Mapou, Marçal, Diomandé ;

Milieux : Tousart, T. Mendes, Caqueret, Aouar ;

Attaquant : Terrier, Traoré, Dembélé, Cornet, Cherki, Toko Ekambi.