Auteur d’une très belle saison 2018-2019, le LOSC a réussi à décrocher son billet pour la Ligue des Champions en terminant deuxième de Ligue 1. Et ce jeudi, les Dogues ont dévoilé leurs nouveaux maillots pour le prochain exercice, ceux qu’ils porteront donc dans l’Hexagone mais également sur la scène européenne.

Pour la tunique domicile, New Balance et le LOSC ont décidé de conserver les couleurs traditionnelles du club mais le design devrait faire beaucoup parler. Concernant les maillots extérieur et le third, les Dogues auront le droit à un ensemble jaune et noir, et un autre totalement blanc.

On est de retour... @NBFootball et le @LOSC présentent les kits 19/20, conçus pour l'Europe pic.twitter.com/TMTXjIalfi — LOSC (@losclive) July 4, 2019

