Le LOSC n’en finit plus de vendre. Après les départs de Thiago Mendes, Youssouf Koné, Anwar El Ghazi et ceux à venir de Rafael Leão et Nicolas Pépé, c’est Boubakary Soumaré qui devrait être vendu.

Selon RMC Sport, l’ancien Parisien sera transféré cet été, mais reviendra poursuivre sa progression chez les Dogues sous forme de prêt. Le nom de sa future destination n’a pas été dévoilé, mais, aux dernières nouvelles, Wolverhampton semblait très intéressé. Un montant supérieur à 40 M€ est évoqué.

