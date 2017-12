Marek Hamsik (30 ans) est un peu plus entré dans l’histoire du Napoli il y a une semaine en marquant le 116e but de sa carrière avec l’écurie italienne. Il est ainsi devenu le meilleur buteur de l’histoire du club, dépassant une légende : Diego Maradona.

Forcément, cela valait bien un geste du Napoli. Ce soir, les Azzurri se déplacent à Crotone dans le cadre de la 19e journée de Serie A et porteront un maillot spécial qui rend hommage au capitaine. Sur la manche, on retrouvera un écusson avec le visage du Slovaque, son numéro de maillot (le 17) et la mention « Napoli, All time top scorer » (Meilleur buteur de Naples de l’histoire en VO). Un hommage largement mérité.