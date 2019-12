Après quasiment 20 années passées en professionnel, Ezequiel Lavezzi a décidé de dire stop. Fin novembre, après le match de son équipe, le Hebei China Fortune, contre le Guangzhou Evergrande, l’attaquant argentin avait annoncé sa retraite : « ce match restera dans ma mémoire parce que c’est le dernier de ma carrière. J’ai envie de profiter de mes enfants, de ma famille. C’est le bon moment. Ma décision est prise, c’est presque sûr à 100 %. » Un peu plus de deux semaines plus tard, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a donc publié un message sur ses réseaux sociaux pour faire un dernier adieu.

« C’étaient des années incroyables. Des années marquées par l’apprentissage, des moments uniques et beaucoup de souvenirs qui resteront dans mon cœur à tout jamais. Je suis éternellement reconnaissant envers ceux qui sont restés à mes côtés tout au long de ce voyage. Avec beaucoup de joie, je dis adieu à la période la plus étonnante que la vie m’a donnée. J’ai été extrêmement heureux ! », a écrit « Pocho » sur Twitter. Le joueur âgé de 34 ans ne remettra donc plus les crampons, lui qui sera passé par le CA Estudiantes, le Genoa (où il n’a pas joué une minute, ndlr), San Lorenzo, le Napoli, le Paris Saint-Germain et enfin le Hebei China Fortune.