Cette saison encore, le Paris Saint-Germain n’a pas été épargné par les affaires. Entre le cas Adrien Rabiot, l’altercation entre Neymar et un pseudo supporter au Stade de France ou encore la sortie médiatique de Kylian Mbappé, le club de la capitale n’a pas échappé aux moqueries. Et ça, Thomas Tuchel veut que ça cesse.

« Oui peut-être, vous avez raison. C’est un objectif de rester plus serré, plus concentré. Et pas seulement l’équipe et le staff. Le club aussi. Etre plus strict, être plus clair, aller dans une seule direction. Que tout le monde fasse tout pour atteindre nos objectifs. On doit être strict. On va essayer. C’est le défi pour tout le monde », a-t-il indiqué.